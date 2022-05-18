Войска РФ уже не решаются форсировать Северский Донец - Гайдай

Российские солдаты отказываются идти в Белогоровку и пытаться снова переправиься через реку, зная, что их там ждет смерть.

Российские военные в Луганской области отказываются идти в Белогоровку и форсировать Северский Донец. Об этом вечером во вторник, 17 мая, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что Путин лично разрабатывает план, как это можно сделать. Сами рашистские военные отказываются идти в Белогоровку, зная, что их там ждет только смерть. ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни"", - написал глава ОВА.

По его информации, россияне сосредоточились исключительно на Луганщине, это сейчас форпост, сдерживающий российское нашествие. Сведений о подготовке врагами "референдума" нет.

Ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз попытались форсировать Северский Донец, но были уничтожены украинскими защитниками.

Также сообщалось, что войска РФ снова готовятся переправляться через Северский Донец.

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