В МВД спрогнозировали сроки масштабного контрнаступления

В ближайшей перспективе украинские защитники пойдут в контрнаступление на всех фронтах. Это может случиться уже в первой половине лета.

Украинские военные могут пойти в контрнаступление на всех фронтах в конце июня - начале июля. Такое мнение в эфире 24 канала высказил внештатный советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"Мы должны понимать, что в ближайшей перспективе мы пойдем в контрнаступление на всех фронтах. Но все же, условно говоря, это не будет завтра - послезавтра", - сказал он.

По словам Смирнова, сейчас основная стратегическая задача состоит в том, чтобы нанести врагу как можно больше ущерба. Параллельно ВСУ накапливает поступающую с запада военную технику и людские ресурсы. По его мнению, противник достаточно серьезно ощутит контрнаступление ВСУ в конце июня - начале июля.

Также Смирнов подчеркнул, что на стратегическом уровне Украина уже победила, но это не означает, что "война закончится завтра".

Он отметил, что у РФ вопрос всеобщей мобилизации сейчас не стоит на повестке дня. Вероятность ее объявления советник министра оценил как довольно низкую. На это, по его словам, влияют несколько факторов.

Во -первых, по его словам, граждане РФ есть страх именно войны.

"Если взять социологические исследования, то они - за спецоперацию, но против войны с Украиной. Второе - из тех же социологических исследований, там больше 80% против мобилизации, потому что мобилизация - это про войну. И третий фактор - я считаю, что для большой мобилизации единственное глобальное окно у Путина было 9 мая. Он не объявил тогда эту мобилизацию, и я убежден, что он и дальше этого делать не будет", - сказал Смирнов.

В то же время, добавил он, у Путина остается вариант так называемой скрытой мобилизации.

Смирнов также спрогнозировал выравнивание сил в войне, после чего Украина сможет отвоевать все оккупированные территории. Тем временем, другой советник главы МВД - Виктор Андрусив - считает, что позиционная война может затянуться на три года.

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