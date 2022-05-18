Оккупанты фосфорными боеприпасами обстреляли школу в Авдеевке

После российского обстрела школа полностью уничтожена

Российские войска уничтожили Авдеевскую школу №1 в Донецкой области. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

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"Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", - поделился глава администрации.

Последствия российского обстрела / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Кириленко добавил, что до вторжения российских войск в школе обучалось около 200 детей. Ее часто посещали гости из-за границы и из разных уголков Украины. Теперь от учебного заведения остались одни руины.

Последствия российского обстрела / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Как отметил глава ОВА, в школе не было ни одного военного, ни одной военной техники. Оккупанты, со слова Кириленко, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Последствия российского обстрела / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Отметим, что российские войска каждый день обстреливают Донецкую область. Так, в Донецкой области 16 мая российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов. В результате есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

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