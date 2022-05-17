В Донецкой области оккупанты разрушили 49 гражданских объектов
В Донецкой области за минувшие сутки, 16 мая, российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов. В результате есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
В частности, под вражеский обстрел попали Мариуполь, Дружковка, Соледар, Авдеевка, Бахмут, Лиман, Святогорск и другие населенные пункты. Оккупанты использовали авиацию, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и артиллерию.
В результате повреждено или разрушено 49 гражданских объектов – жилые дома, школа, институт, заводы. Количество погибших и раненых мирных жителей уточняется.
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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне. Однако, за минувшие сутки, 16 мая, они успехов не достигли.
Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.
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