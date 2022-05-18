Захватчики начали учить украинский язык из-за страха "партизанщины" - СБУ

В перехваченном диалоге два боевика попрощались на украинском языке.

Российские боевики стали бояться "партизанщины" на временно захваченных украинских землях, для этого начали учить украинский язык. Об этом стало известно из перехвата СБУ, в котором оккупант, находящийся в Запорожской области, жалуется второму захватчику.

В диалоге рашисты жалуются на постоянные атаки украинской армии, а также прощаются фразами "До побачення".

"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али," - делится боевик с "коллегой".

В конце диалога два оккупанта перешли на украинский язык. Как отметили в СБУ, с таким успехом ВСУ скоро научат рашистов говорить "Слава Украине!".

Ранее мы писали, что вывезенных с "Азовстали" украинских военных могут обменять на кадыровцев. Такое мнение высказал российский политик и оппозиционер Андрей Пионтковский. Москва бережливее относится к бойцам из Чечни, чем к собственным, отметил журналист.