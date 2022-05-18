Захватчики начали учить украинский язык из-за страха "партизанщины" - СБУ
Российские боевики стали бояться "партизанщины" на временно захваченных украинских землях, для этого начали учить украинский язык. Об этом стало известно из перехвата СБУ, в котором оккупант, находящийся в Запорожской области, жалуется второму захватчику.
В диалоге рашисты жалуются на постоянные атаки украинской армии, а также прощаются фразами "До побачення".
"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али," - делится боевик с "коллегой".
В конце диалога два оккупанта перешли на украинский язык. Как отметили в СБУ, с таким успехом ВСУ скоро научат рашистов говорить "Слава Украине!".
Ранее мы писали, что вывезенных с "Азовстали" украинских военных могут обменять на кадыровцев. Такое мнение высказал российский политик и оппозиционер Андрей Пионтковский. Москва бережливее относится к бойцам из Чечни, чем к собственным, отметил журналист.