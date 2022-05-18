Вывезенных с "Азовстали" могут обменять на кадыровцев

Об этом заявил российский журналист и оппозиционер Андрей Пионтковский.

Вывезенных раненых бойцов "Азова" и других военных подразделений с "Азовстали" на территорию неподконтрольную Украине могут обменять на кадыровцев. Об этом заявил российский журналист и оппозиционер Андрей Пионтковский.

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Политик подчеркнул, что Россия по-особенному сражается за войска Чечни, в отличии от собственных брошенных военных. Поэтому существует вероятность, что за одного кадыровца Москва сможет отдать нескольких азовцев.

"Все мы должны молиться, чтобы госпитали, в которые их отвезли, не оказались пыточными. Чтобы как можно быстрее их обменяли на российских военнопленных," - отметил Пионтковский.

Отметим, что в Госдуме заявили, что необходимо проголосовать за запрет обменивать украинских военных, которых эвакуировали с "Азовстали". Однако Анна Маляр назвала это "внутренней пропагандой" и отметила, что с украинской стороны можно сказать, что переговорный процесс продолжается, как и сама операция по спасению.

Ранее мы писали, что российские боевики убили с начала войны 229 детей. Наибольшее количество пострадавших в Донецкой, Киевской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Николаевской областях.