В Кременчуге задержали похитителей мужчины
В Кременчуге правоохранители задержали двух местных жителей, которых подозревают в похищении человека с целью выкупа. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Полтавской области.
По данным следствия, фигуранты похитили 58-летнего жителя Кременчуга и на автомобиле вывезли его на склад. Там похитители, применяя физическое и психологическое насилие, требовали с потерпевшего 15 000 долларов.
Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Эти статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на 12 лет.
Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлениях. Предпринимаются меры для установления других участников преступной группы.
Ранее стало известно, что в Киеве банда вымогала у IT-специалиста 30 тысяч долларов.
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