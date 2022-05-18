В Кременчуге задержали похитителей мужчины

Они вымогали у потерпевшего 15 000 долларов.

В Кременчуге правоохранители задержали двух местных жителей, которых подозревают в похищении человека с целью выкупа. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По данным следствия, фигуранты похитили 58-летнего жителя Кременчуга и на автомобиле вывезли его на склад. Там похитители, применяя физическое и психологическое насилие, требовали с потерпевшего 15 000 долларов.

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Эти статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлениях. Предпринимаются меры для установления других участников преступной группы.

Ранее стало известно, что в Киеве банда вымогала у IT-специалиста 30 тысяч долларов.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua