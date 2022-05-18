Российские войска обстреляли Золочевскую общину на Харьковщине

В результате обстрела повреждено сельхозпредприятие

В Харьковской области российские войска обстреляли Золочевскую общину. Об этом сообщили в "Суспільному".

"Артиллерия оккупантов ударила по сельхозпредприятию в Цаповке 18 мая около 7:00", - поделился Виктор Коваленко, глава Золочевской общины.

Несколькими попаданиями россияне полностью разрушили складские помещения, значительные поврежденные получили и другие здания хозяйства. К счастью, никто не пострадал.

Вчера армия РФ также нанесла удар по территории этой общины, но удар тогда пришелся по селу Гурьев Казачок. Вчера обстрелом были повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек.

Стоит отметить, что Золочевская община постоянно подвергается обстрелам. Она граничит с территорией РФ и Дергачевской общиной Харьковской области, где ведутся бои.

Напомним, что на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются удержать ранее захваченные позиции и хотят не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.

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