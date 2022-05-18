Военные РФ обстреливают Харьковщину – глава ОВА

Российские оккупанты пытаются не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.

На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются удержать ранее захваченные позиции и хотят не допустить дальнейшего продвижения ВСУ. Поэтому враг обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате вражеских обстрелов ранения получили несколько мирных жителей, повреждены дома. Так, в одном только городе Мерефа из-за вражеских обстрелов за день было повреждено более 30 домов.

Синегубов отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты ни разу не обстреляли Харьков. Сейчас в этом городе продолжают работать взрывотехники. Они очищают территорию от неразорвавшихся вражеских снарядов, мин и растяжек, которые устанавливали российские диверсанты.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, в Донецком оперативном районе и на Славянском направлении оккупанты ведут обстрел вдоль всей линии соприкосновения. Сейчас именно на этих направлениях самые активные боевые действия.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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Военные РФ обстреливают Харьковщину / facebook.com/MNSKHARKIV

Военные РФ обстреливают Харьковщину / facebook.com/MNSKHARKIV

Военные РФ обстреливают Харьковщину / facebook.com/MNSKHARKIV