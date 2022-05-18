Сводка Генштаба: ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине

Враг наносит огонь по всей линии фронта и вглубь обороны ВСУ в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Генеральный штаб ВСУ сообщает в вечерней сводке новостей с фронта о ситуации по состоянию на 18:00. Россияне продолжают обустраивать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Брянской и Курской областей.

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На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Янжуловка Черниговской области и Прогресс Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия ВС РФ сосредоточены на удержании занятых позиций и огневом поражении украинских подразделений. Россияне пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории.

Однако, в результате украинского наступления был освобожден населенный пункт Дементьевка. Россия ведет наступление в районе Терновой, идут бои.

На Славянском направлении россияне ведут боевые действия в районе Долгенького, но безуспешно и с потерями.

Россияне понесли потери в личном составе свыше 28 тысяч. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Донецком направлении противник обстрелял позиции ВСУ вдоль линии столкновения со всего своего вооружения.

На Лиманском направлении россияне пытаются закрепится на ранее занятых границах. Враг наносит авиаудары по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка, Водяное.

На Бахмутском направлении враг ведет наступление и пытается улучшить тактическое положение. Ведет штурм в районе Катериновки, но без успеха.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новоселовки, но понес потери и отступил. Также оказался безуспешным для РФ штурм возле Новобахмутовки и Веселого.

На Кураховском направлении россияне осуществили штурм в районе Победы - успеха не имели.

На Северодонецком направлении ВС РФ осуществили штурмовые действия в районе Нижнего, но безуспешно.

На Новопавловском и Запорожском направлении рашисты наносили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Камянское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении россияне обстреляли населенные пункты Лупаревое, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка, Нововоронцовка.

Ранее мы писали, что бомбардировки "Азовстали" могут привести к мировой экологической катастрофе. Если повредится техническая постройка, сдерживающая десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводороды, то умрет вся флора и фауна Азовского моря.