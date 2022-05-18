Сводка Генштаба: ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине
Генеральный штаб ВСУ сообщает в вечерней сводке новостей с фронта о ситуации по состоянию на 18:00. Россияне продолжают обустраивать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Читайте также: ВСУ уничтожили лучшего снайпера из ЗабайкальяНа Северском направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Янжуловка Черниговской области и Прогресс Сумской области.
На Харьковском направлении основные усилия ВС РФ сосредоточены на удержании занятых позиций и огневом поражении украинских подразделений. Россияне пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории.
Однако, в результате украинского наступления был освобожден населенный пункт Дементьевка. Россия ведет наступление в районе Терновой, идут бои.
На Славянском направлении россияне ведут боевые действия в районе Долгенького, но безуспешно и с потерями.
На Донецком направлении противник обстрелял позиции ВСУ вдоль линии столкновения со всего своего вооружения.
На Лиманском направлении россияне пытаются закрепится на ранее занятых границах. Враг наносит авиаудары по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка, Водяное.
На Бахмутском направлении враг ведет наступление и пытается улучшить тактическое положение. Ведет штурм в районе Катериновки, но без успеха.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новоселовки, но понес потери и отступил. Также оказался безуспешным для РФ штурм возле Новобахмутовки и Веселого.
На Кураховском направлении россияне осуществили штурм в районе Победы - успеха не имели.
На Северодонецком направлении ВС РФ осуществили штурмовые действия в районе Нижнего, но безуспешно.
На Новопавловском и Запорожском направлении рашисты наносили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Камянское, Орехов, Ольговское и Полтавка.
На Южнобужском направлении россияне обстреляли населенные пункты Лупаревое, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка, Нововоронцовка.
Ранее мы писали, что бомбардировки "Азовстали" могут привести к мировой экологической катастрофе. Если повредится техническая постройка, сдерживающая десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводороды, то умрет вся флора и фауна Азовского моря.