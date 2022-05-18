В ОП ответили на предложение снять санкции с РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что для экспорта товаров из Украины совсем не обязательно улучшать положение России.

Для того чтобы наладить экспорт товаров из Украины, крайне необязательно улучшать положение России и снимать для этого ряд санкций. Достаточно, чтобы Кремль разблокировал украинские порты. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен на то, что Кремль разблокирует экспорт зерна из Украины. На что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что для этого совсем не обязательно "улучшать положение России".

"Когда кто-либо из лидеров международных институтов говорит, что надо с России снять санкции, чтобы что-то там из Украины вывезти, думаю, что из Украины можно вывезти все что угодно в рамках экспортных программ, только если Россия уведет свои корабли из акватории Черного моря, которая нам нужна для коридоров транспортировок. Давайте докажем России, что они должны отойти на определенное расстояние и не мешать экспорту украинского зерна на мировые рынки", - сказал он.

Напомним, сейчас в морских портах Украины заблокировано около 70 судов, в том числе 10 из них простаивают в Одесском порту. Из-за этого Украина ежедневно теряет 170 млн долларов. Внутри страны заблокировано 90 млн тонн агропродукции.