В ОП ответили на предложение снять санкции с РФ
Для того чтобы наладить экспорт товаров из Украины, крайне необязательно улучшать положение России и снимать для этого ряд санкций. Достаточно, чтобы Кремль разблокировал украинские порты. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен на то, что Кремль разблокирует экспорт зерна из Украины. На что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что для этого совсем не обязательно "улучшать положение России".
"Когда кто-либо из лидеров международных институтов говорит, что надо с России снять санкции, чтобы что-то там из Украины вывезти, думаю, что из Украины можно вывезти все что угодно в рамках экспортных программ, только если Россия уведет свои корабли из акватории Черного моря, которая нам нужна для коридоров транспортировок. Давайте докажем России, что они должны отойти на определенное расстояние и не мешать экспорту украинского зерна на мировые рынки", - сказал он.
Напомним, сейчас в морских портах Украины заблокировано около 70 судов, в том числе 10 из них простаивают в Одесском порту. Из-за этого Украина ежедневно теряет 170 млн долларов. Внутри страны заблокировано 90 млн тонн агропродукции.