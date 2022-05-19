Кулеба назвал четыре элемента победы Украины

Деоккупация украинских территорий, репарации, суд на российским военными и евроинтеграция Украины, являются элементами победы в данной войне.

Победа Украины над РФ означает, в частности, освобождение всех оккупированных территорий и выплату Москвой компенсаций. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью NRC.

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Кулеба рассказал, что четырьмя элементами победы в данной войне являются:

деоккупация территорий Украины;

репарации;

суд над российскими военными;

евроинтеграция Украины.

"Мы должны победить любой ценой, потому что если мы проиграем, Украина исчезнет и будет совсем другая Европа. "Победа" в этой войне может означать несколько вещей. Освобождение оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Репарации со стороны России. Суд над российскими военными преступлениями и преступлениями против человечности. Закрепление курса Украины на евроинтеграцию. Это четыре элемента, которые я расцениваю как победу", - уточнил министр.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.