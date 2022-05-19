Луганщина без света, за сутки четыре жертвы

Наибольшие повреждения из-за атак врага получил Северодонецк и населенные пункты Попаснянской общины.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели - отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое", - отметил губернатор.

Гайдай уточнил, что тела двух женщин без признаков жизни были найдены после обследования квартиры, в которую попал вражеский снаряд. Возле одного из домов погиб мужчина. Также на этой улице под обстрел оккупантов попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными ранениями госпитализирован.

"Повреждения получили еще два северодончанина - осколочные ранения и контузия. В Лисичанске женщине оторвало руку. Также стало известно о трех погибших ранее - это жители Белогоровки и Попасной", - добавил глава ОВА.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.