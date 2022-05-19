В оккупированном Энергодаре загорелся гостиничный комплекс

Оккупанты хотели переоборудовать его для своих целей.

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская обл.) произошел пожар в гостиничном комплексе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, в частности, пожар произошел в гостиничном комплексе "Сосновый бор", который захватили российские оккупанты.

Орлов рассказал, что пожар возник из-за проблем с напряжением - бывший депутат от запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ Андрей Шевчук и его заместитель пытались присвоить помещения отеля, чтобы использовать в собственных целях.

Напомним, в конце апреля мэр Энергодара Дмитрий Орлов переехал в Запорожье и теперь выполняет обязанности городского головы, находясь в областном центре. Такое решение приняли в связи с тем, что российские оккупанты принудительно смещают с должностей представителей местной администрации.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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