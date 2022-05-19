ВСУ захватили российскую САУ Акация-М

Оккупанты бросили военную технику, когда спасались бегством на Харьковском направлении. Теперь установка служит украинской армии.

Бойцы 92-й механизированной бригады в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

Читайте также: Зеленский: Мы помним о Крыме

Сообщается, что военная техника была оставлена оккупантами в идеальном состоянии.

"Машина в идеальном состоянии и даже с боекомплектом. Будет работать по бывшим хозяевам, наши такое оружие не бросают, а российским войскам, панически сбежавшим, это уже не нужно", - рассказал он и показал трофей украинских бойцов.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.