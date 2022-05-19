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Вражеские обстрелы Запорожской области: повреждены дома, горели два склада

Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и инфраструктурные объекты
Вражеские обстрелы Запорожской области: повреждены дома, горели два склада
Разрушенный дом. Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Запорожской области вражеский огонь не прекращается. Вчера российские военные обстреляли инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе. Об этом сегодня сообщили в Запорожской ОВА.

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"В Пологах в результате обстрелов со стороны российских войск горели два складских здания на общей площади 120 кв.м. Спасатели ГСЧС локализовали пожар", - поделились деталями в ОВА.

Также специалисты продолжают находить в населенных пунктах области боеприпасы. Так, за селом Новоалександровка были обезврежены два осколочно-фугасных боевых элемента, в селе Веселянка обезврежены 8 кумулятивно-осколочных боевых элементов. В Григоровке нашли и обезвредили два реактивных снаряда "Ураган" 220 мм.

Напомним, что вчера в Мелитополе Запорожской области украинские партизаны подорвали российский бронепоезд.

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