Войска РФ закрыли проезд беженцам через Васильевку на Запорожье

Об этом сообщил мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские оккупанты в Запорожской области закрыли проезд через Васильевку, из-за чего сейчас невозможна эвакуация мирных жителей в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты перекрыли дорогу через Васильевку из-за боевых действий.

Андрющенко призвал мирных граждан не подвергать себя опасности и пока не эвакуироваться через Васильевку. Он пообещал сразу сообщить, когда появятся гуманитарные коридоры для выезда в Запорожье.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты усиливают свои группировки для наступления в направлении Пологи – Орехов. На Криворожском направлении оккупанты укрепляют позиции, пополняют запасы и пытаются связать действия ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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