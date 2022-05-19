Оккупантам будет трудно вернуть инициативу в войне – МО Британии

Офицеры оккупационной российской группировки стремятся переложить принятие решений в боевых действиях против Украины на начальство.

Офицеры оккупационной российской группировки все чаще стремятся переложить принятие решений в боевых действиях против Украины на начальство, поэтому РФ будет трудно вернуть инициативу в войне. Такого мнения придерживается Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.

По данным британской разведки, некоторые российские генералы уже сняты с должностей из-за провала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Так, от должности отстранили командующего 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

В результате российские офицеры в оккупационной группировке теперь стараются не принимать те или иные важные решения, чтобы потом их не обвинили в неудачах. Минобороны Великобритании считает, что в такой обстановке российским оккупантам будет очень трудно вернуть инициативу в войне.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются вести наступление на востоке Украины. Однако, они несут большие потери и не могут продвинуться.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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Иллюстративное изображение / twitter.com/defencehq