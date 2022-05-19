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Сохраняется тенденция возвращения граждан в Украину

Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.
 |  Автор: Виталий Кулак
Сохраняется тенденция возвращения граждан в Украину
Иллюстративное фото / dpsu.gov.ua

Сохраняется тенденция увеличения количества граждан, которые возвращаются в Украину. За минувшие сутки, 18 мая, прибыло более 38 тысяч человек, из них более 34 тысяч – украинцы, сообщила пресс-служба ГПСУ.

В сообщении говорится, что 18 мая из Украины уехало 35 тысяч человек. Более 20 тысяч человек из них выехали в Польшу, а остальные – в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Между тем, по данным ООН, из Украины по состоянию на начало мая 2022 года после начла полномасштабного вторжения российских оккупационных войск выехали в поисках безопасного убежища более 6 млн человек.

Из них около 3,3 млн человек выехали в Польшу. Польские власти считают, что более половины из них могут остаться на территории Польши на более длительный срок, чем рассчитан для беженцев.

Напомним, ранее стало известно, что британцы грозят подать в суд на правительство из-за украинских беженцев.

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