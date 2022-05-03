Британцы грозят подать в суд на правительство из-за украинских беженцев
Британские граждане угрожают судом министру внутренних дел страны Прити Пател из-за задержек с выдачей виз украинским беженцам. Об этом сообщает Sky News.
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Отмечается, что британцы, которые пожелали выступить спонсорами для прибывающих в страну украинских беженцев, угрожают подать коллективный иск к правительству. Причина: сотни украинских беженцев вынуждены были неделями ждать возможности приехать в Британию.
В частности утверждается, что при обработке визовых заявок, поданных еще в марте, беженцы столкнулись с "неумеренными и необоснованными задержками".
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Согласно данным, которые собрали спонсоры, по меньшей мере 800 украинских беженцев до сих пор не получили визы, хотя подали заявки в течение первых двух недель после открытия программы.
Напомним, ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев. Более трех миллионов украинцев уехали в Польшу после начала военной агрессии России.
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