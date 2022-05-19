В Донецкой области оккупанты разрушили 38 гражданских объектов
В Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки, 18 мая, обстреляли 10 населенных пунктов. Они использовали крылатые ракеты и РСЗО, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Под вражеский обстрел попали Мариуполь, Краматорск, Бахмут, Лиман, Авдеевка и другие населенные пункты. Российские оккупанты использовали авиацию, тяжелую артиллерию, крылатые ракеты, РСЗО и танки.
В результате повреждено или полностью разрушено 38 гражданских объектов – жилые дома, две школы, лицей, детский сад, швейная фабрика. В Лимане в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом погибли два ребенка.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают пытаться наступать в Восточной операционной зоне, но несут большие потери и не могут продвинуться. Вчера, 18 мая, в Донецкой и Луганской областях бойцы ВСУ отбили 16 атак врага, уничтожив большое количество техники и боевиков.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.
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