В Донецкой области оккупанты разрушили 38 гражданских объектов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки, 18 мая, обстреляли 10 населенных пунктов. Они использовали крылатые ракеты и РСЗО, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Под вражеский обстрел попали Мариуполь, Краматорск, Бахмут, Лиман, Авдеевка и другие населенные пункты. Российские оккупанты использовали авиацию, тяжелую артиллерию, крылатые ракеты, РСЗО и танки.

В результате повреждено или полностью разрушено 38 гражданских объектов – жилые дома, две школы, лицей, детский сад, швейная фабрика. В Лимане в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом погибли два ребенка.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают пытаться наступать в Восточной операционной зоне, но несут большие потери и не могут продвинуться. Вчера, 18 мая, в Донецкой и Луганской областях бойцы ВСУ отбили 16 атак врага, уничтожив большое количество техники и боевиков.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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Иллюстративное фото / npu.gov.ua

Иллюстративное фото / npu.gov.ua

Иллюстративное фото / npu.gov.ua