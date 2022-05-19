"Укрзализныця" третий месяц хранит сотни тел оккупантов в рефрижераторах

В "Укрзализныце" призвали россиян забрать тела погибших

"Укрзализныця" третий месяц хранит сотни тел российских боевиков в вагонах-рефрижераторах. Об этом сегодня написали в официальном Telegram-канале акционерного общества.

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"Укрзализныця" в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам", - сказано в сообщении.

В УЗ добавили, что доставляют и хранят любой груз. В Telegram-канале опубликовали видео об этом. Там также обратились к россиянам: "Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет".

Напомним, что чиновник "Укрзализныци" помогал оккупантам восстановить железнодорожное сообщение между захваченной территорией Донбасса и Россией. Мужчине уже объявили о подозрении в государственной измене.

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