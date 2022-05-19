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Оккупанты обстреляли Лиман и убили 7 человек

Правоохранители расследуют это военное преступление.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты обстреляли Лиман и убили 7 человек
Иллюстративное фото / npu.gov.ua

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли город Лиман и его окрестности, в результате чего погибли 7 мирных жителей. Правоохранители расследуют это преступление, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что 18 мая российские оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по городу Лиман, а также по поселкам Дробышево и Яровая. В результате погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетняя девочка. Еще семеро человек получили осколочные ранения.

Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждено более 20 домов, а также магазин, больница, суд.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ранее стало известно, что 18 мая в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов. В результате повреждено или полностью разрушено 38 гражданских объектов – жилые дома, две школы, лицей, детский сад, швейная фабрика.

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