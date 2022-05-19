Пес Патрон надел вышиванку
Знаменитый пёс Патрон, который служит в черниговском отряде саперов, надел вышиванку по случаю праздника. Фотографии уже появились на персональной Instagram-странице пса.
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“Каждая вышиванка имеет важный месседж, который и не прочтешь, но когда смотришь на него – все почему-то понятно. Я не умею читать по узорам, но надеюсь, что моя вышиванка о мире и мужестве”, - говорится на странице пса.
В пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям тоже довольны временной сменой наряда у самого знаменитого пса Украины.
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“Поддерживая традиции, сегодня наш Патрон сменил свой "броник" на вышиванку! Выглядит круто, как вы думаете?” - заявили там.
В то же время черниговские пиротехники подчеркнули, что несмотря на праздник, их работу никто не отменял. Поэтому после фотосессии Патрон вернулся к прямым обязанностям - поискам взрывчатки и разминированию региона.
Напомним, в Черкассах создали первую в мире боевую вышиванку. Аналогов военной вышиванке в мире нет.
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