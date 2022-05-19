Аналогов военной вышиванке в мире нет.

В Черкассах создали первую в мире боевую вышиванку. Ее идея принадлежит одному из бойцов черкасской территориальной обороны, который на "гражданке" - искусствовед. Об этом сообщает пресс-служба 118-та отдельной бригады территориальной обороны в Фейсбуке.

Как сообщают в бригаде, идея пришла к одному из военных, который является специалистом в искусствоведении. Вместе с 118 бригадой ТрО и местными художниками была создана стильная, колоритная и современная вышивка, которая украшает боевую рубашку ВСУ.

Аналогов в мире ей нет. / facebook.com/118-окрема-бригада-територіальної-оборони-112199881455883

В пресс-службе отмечают, что первыми моделями боевой вышиванки стали инициаторы идеи. По словам создателей - аналогов боевой рубашки с вышивкой в мире нет. Поэтому Черкассы превратились в центр военной моды.

Аналогов в мире ей нет. / facebook.com/118-окрема-бригада-територіальної-оборони-112199881455883

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