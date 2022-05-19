Оккупанты продолжают обстрелы Николаева и области: есть раненые

За сутки в Николаевской области пять человек получили ранения из-за вражеских обстрелов

В Николеве и области не прекращаются обстрелы со стороны российской армии. Из-за обстрелов за вчерашний день ранения получили пять человек. Об этом сегодня сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — поделилась Замазеева.

На данный момент в николаевских больницах находятся 158 граждан, пострадавших от атак российских войск.

Отметим, что по данным полиции за прошлые сутки в Николаеве также пострадали мирные жители. Также обстрелами повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по жилому району в Николаеве. Повреждены около 20 домов, обошлось без погибших.

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