Главные угрозы для экологии, которые связаны с ситуацией в Мариуполе

Лидер экологического движения Мариуполя назвал 9 главных угроз, которые могут привести к катастрофе.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что блокада Мариуполя, не прекращаемые обстрелы - все это привело практически к экологической катастрофе, что может выйти за границы города и страны. Чиновник решил спросить у местного лидера экологического движения Максима Бородина о главных угрозах и проблемах, что принес "русский мир" природе. Об этом Андрющенко сообщил в телеграм-канале.

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Трупы. Попадание трупного яда, бактерий, микробактерий туберкулеза и других болезней, что могли быть у погибшего, в водопроводную трубу, реки с Азовским морем или подземные водохранилища. Могилы военного периода неглубокие, есть те, кто может до сих пор быть не похороненным и находится в местах укрытий - рядом с коммуникациями водопоставки и водоотвода. Поэтому, когда оккупанты хотят подать воду, в связи с повреждениями труб, вода затопляет улицы и смывает трупные химэлементы. Это опасность для всех, кто попытается использовать воду с крана или захочет скупаться в море.

Андрющенко подчеркнул, что Бородин никогда не был лоялен ни к власти, ни к бизнесу, что загрязняет воздух, грунт и море. Экоактивист назвал 9 главных угроз для экологии Мариуполя, что может пойти и дальше.

Когда наступит потепление и жара, будет ускоряться процесс разложения трупов умерших не только погребенных возле домов, но и тех, кто еще остался под завалами разрушенных домов. А если в этом году будут дождевые ливни уровня 2021 года, то это тоже пойдет зараженным в грунтовые воды и море.

Канализация . Большинство насосных станций перекачки канализационных стоков были специально разрушены оккупантами с первых дней блокады Мариуполя. Отсутствие света не давало возможности работать тем насосам, которые остались невредимыми. Сейчас часть стоков затапливает нижние точки, куда попадает самотеком и в первую очередь это места, где находятся КНС. Вместе с попытками кафиров восстановить водоснабжение, вода из-за разрушенных труб водопровода и канализации начнет смешиваться с фекальными стоками и уже зараженная будет двигаться дальше к жителям.

. Большинство насосных станций перекачки канализационных стоков были специально разрушены оккупантами с первых дней блокады Мариуполя. Отсутствие света не давало возможности работать тем насосам, которые остались невредимыми. Сейчас часть стоков затапливает нижние точки, куда попадает самотеком и в первую очередь это места, где находятся КНС. Вместе с попытками кафиров восстановить водоснабжение, вода из-за разрушенных труб водопровода и канализации начнет смешиваться с фекальными стоками и уже зараженная будет двигаться дальше к жителям. Очищение воды на СБОС (станция биологической очистки стоков). Большинство стоков не дойдут до СБОС, так как не работает канализации, которые прокачивали стоки вверх до станции очистки. И даже те стоки, которые самотеком доходят до СБОС, скорее всего, не смогут быть очищены. Там используется активный торф, который нужно поддерживать в определенном рабочем состоянии.

(станция биологической очистки стоков). Большинство стоков не дойдут до СБОС, так как не работает канализации, которые прокачивали стоки вверх до станции очистки. И даже те стоки, которые самотеком доходят до СБОС, скорее всего, не смогут быть очищены. Там используется активный торф, который нужно поддерживать в определенном рабочем состоянии. Мусор и отходы . В Мариуполе не работает сбор бытового мусора, его выбрасывают рядом с домами. Часть мусора частично затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей. Это приведет к росту патогенных бактерий в мусоре, что попадут в грунтовые воды, реки и моря.

Кроме того, свалки и отходы пищи - это место крыс и тараканов, которые разносят много опасных болезней.

. В Мариуполе не работает сбор бытового мусора, его выбрасывают рядом с домами. Часть мусора частично затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей. Это приведет к росту патогенных бактерий в мусоре, что попадут в грунтовые воды, реки и моря. Кроме того, свалки и отходы пищи - это место крыс и тараканов, которые разносят много опасных болезней. Источник природной воды . Вода в части пригодных для использования очень жесткая, так как в ней большое количество кальция, и имеет значительное превышение количества бактерий. С войной эти источники непригодны к использованию без специальной очистки или кипячения - потому что все, что попадает под землю из трупов и свалок возле домов, будет в этих источниках.

. Вода в части пригодных для использования очень жесткая, так как в ней большое количество кальция, и имеет значительное превышение количества бактерий. С войной эти источники непригодны к использованию без специальной очистки или кипячения - потому что все, что попадает под землю из трупов и свалок возле домов, будет в этих источниках. Отсутствие чистой воды для бытовых потребностей. Без соблюдения базовой гигиены количество инфекционных болезней, когда наступит жара, будет возрастать в огромных темпах. Отсутствие больниц, врачей и лекарств усугубят ситуацию в разы.

Без соблюдения базовой гигиены количество инфекционных болезней, когда наступит жара, будет возрастать в огромных темпах. Отсутствие больниц, врачей и лекарств усугубят ситуацию в разы. Улов рыбы. Из-за гуманитарной катастрофы, которую принес "русский мир", люди пытаются найти еду любым способом. Один из них – это рыбная ловля. Однако обстрелы, бактерии, тяжелые металлы, ядовитые химические вещества - делают рыбу непредназначенной для употребления.

Из-за гуманитарной катастрофы, которую принес "русский мир", люди пытаются найти еду любым способом. Один из них – это рыбная ловля. Однако обстрелы, бактерии, тяжелые металлы, ядовитые химические вещества - делают рыбу непредназначенной для употребления. Загрязнения тяжелыми металлами из-за взрывов. Россияне применяли в Мариуполе и запрещенные боеприпасы. Все это сточными водами, дождями смывается в грунтовые воды, реки и моря.

Россияне применяли в Мариуполе и запрещенные боеприпасы. Все это сточными водами, дождями смывается в грунтовые воды, реки и моря. Попадание опасных веществ из производства. Россияне обстреливали "Азовсталь" и ММК им.Ильича с использованием сверхтяжелого оружия.

Очень большая опасность в повреждении защитной дамбы вокруг шлаковой горы, что не давала попадать в море химически загрязненной воде из химического отстойника. Пока нет данных о состоянии дамбы и попадании загрязненной воды в море.

Ранее мы писали, что россияне устроили очередной пропагандистский пресс-тур в Мариуполь. Все, что "журналисты" хотели продемонстрировать - это заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина о якобы "разрушении города действиями ВСУ".