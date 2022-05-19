Пресс-тур пропаганды: Оккупанты придумывают "доказательства" разрушений Мариуполя ВСУ

"ДНР" собирают письменные "показания" в обмен на компенсации, где жители обвиняют Украину в уничтожении города.

В оккупированном Мариуполе российские оккупанты проводят информационную провокацию. Боевики хотят доказать и жителям города, которых завели в информационную блокаду, а также российский народ, что Мариуполь практически полностью разрушен не из-за российских бомбардировок, а "из-за ВСУ". Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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Для этого Россия "мягко принуждает" жителей подписывать письменные "показания", что город разрушили украинские военные. Взамен обещают выплаты за каждого убитого родственника и разрушенное жилье. Также оккупанты устроили пресс-тур российской пропаганды и якобы "иностранных журналистов". Очередной такой тур прошел 18 мая.

Андрющенко отмечает, что единственное место визита пропагандистов - площадь Воинов Освободителей. Все, что они хотели продемонстрировать - это заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина о якобы "разрушении города действиями ВСУ".

"Продолжаем дальше наблюдать за сфабрикованными показаниями и попытками скрыть последствия военных преступлений РФ," - подытожил советник мэра.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" почти три месяца хранит сотни трупов российских боевиков. Российская армия не хочет забирать своих погибших боевиков.