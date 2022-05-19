Посольство продолжает работать по особым правилам: обслуживание клиентов и прием заявлений на получение визы и вида на жительство пока закрыты.

В Киев вернулась посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии.

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Сообщается, что ранее посольство было вынуждено эвакуироваться в целях безопасности.

"Посол Финляндии и все финские граждане, работавшие в киевской миссии, покинули Украину по соображениям безопасности в феврале, когда Россия начала военное наступление. Сейчас ситуация с безопасностью в Киеве улучшилась, и посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась на свой пост в Киеве", - говорится в сообщении МИД.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.