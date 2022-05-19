В Раде хотят изымать у нетрезвых водителей авто на потребности армии
Народные депутаты рассматривают разрешение на изъятие автомобилей у нетрезвых водителей и отдавать на нужны армии и других государственных силовых структур.
Инициаторами выступили депутаты от партии "Слуга народа", они предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
17 мая в ВРУ зарегистрировали соответствующий законопроект №7382.
В нем отмечается, что в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее мы писали, что СБУ разоблачила схему кражи гуманитарной помощи для ВСУ на 12 миллионов гривен. В одной из торговых точек изъяли часть продукции и передали в украинскую армию.