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В Раде хотят изымать у нетрезвых водителей авто на потребности армии

Нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект.
В Раде хотят изымать у нетрезвых водителей авто на потребности армии
Иллюстрационное фото пьяного водителя. / depositephotos.com

Народные депутаты рассматривают разрешение на изъятие автомобилей у нетрезвых водителей и отдавать на нужны армии и других государственных силовых структур.

Инициаторами выступили депутаты от партии "Слуга народа", они предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

17 мая в ВРУ зарегистрировали соответствующий законопроект №7382.

В нем отмечается, что в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Проект закона. / Верховна Рада України / Facebook
Проект закона. / Верховна Рада України / Facebook

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила схему кражи гуманитарной помощи для ВСУ на 12 миллионов гривен. В одной из торговых точек изъяли часть продукции и передали в украинскую армию.

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