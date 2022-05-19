В Раде хотят изымать у нетрезвых водителей авто на потребности армии

Нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект.

Народные депутаты рассматривают разрешение на изъятие автомобилей у нетрезвых водителей и отдавать на нужны армии и других государственных силовых структур.

Инициаторами выступили депутаты от партии "Слуга народа", они предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

17 мая в ВРУ зарегистрировали соответствующий законопроект №7382.

В нем отмечается, что в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Проект закона. / Верховна Рада України / Facebook

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила схему кражи гуманитарной помощи для ВСУ на 12 миллионов гривен. В одной из торговых точек изъяли часть продукции и передали в украинскую армию.