СБУ разоблачила схему кражи гуманитарной помощи для ВСУ на 12 млн гривен

В одной из торговых точек изъяли бронежилеты, которые были переданы на потребности ВСУ общественной организацией.

СБУ ликвидировала масштабную преступную схему разворовывания гуманитарной помощи, которая была направлена на потребности украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Согласно данным следствия, преступники незаконно продали более тысячи бронежилетов, тем самым заработав свыше 12 миллионов гривен. Данные средства защиты были изготовлены общественной украинской организацией, после чего через Черкасскую областную военную администрацию должны были быть переданы на оборону.

Однако чиновники пытались продать через коммерческие структуры и супермаркеты бронежилеты, которые должны были достаться ВСУ бесплатно. После того, как СБУ вмешалась, в одной из торговых точек изъяли часть продукции и передали в украинскую армию.

Теперь ведутся следственно-оперативные мероприятия, чтобы найти остальные бронежилеты. Устанавливаются личности, причастные в противозаконной схеме.

Раскрытием преступления занимаются Департамент кибербезопасности СБУ, следователи ГБР и процессуальное руководство Офиса Генерального прокурора.

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