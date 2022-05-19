Суд разрешил арестовать Януковича

Его подозревают в организации незаконной переправки особ через государственную границу Украины.

Печерский районный суд г. Киев избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который подозревается в организации незаконной переправки особ через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший президент, действуя вместе с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями РФ, 23 февраля 2014 года возле села Урзуф Донецкой области на трех вертолетах ВС РФ незаконно пересек государственную границу. Вместе с ним незаконно переправились в РФ около 20 человек.

Вертолеты с Януковичем и другими лицами приземлились в городе Анапа Краснодарского края РФ.

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По данному факту следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК Украины (Организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Досудебное следствие продолжается.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Владимир Путин хочет вернуть экс-президента Виктора Януковича в Украину.

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