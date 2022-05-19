На Харьковщине освободили 23 населенных пункта – ВСУ

Контрнаступление в Харьковской области началось 5 мая.

ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области освободили от российских оккупантов уже 23 населенных пункта. Об этом 19 мая во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Он сообщил, что ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине 5 мая. С тех пор оккупантов выбили из 23 населенных пунктов.

Войска РФ пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе, усилив обстрелы украинских позиций из разного оружия.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении главные усилия враг сосредоточил на удержании ранее занятых позиций, проведении контратак с целью восстановления ранее потерянных позиций. Отмечается применение врагом диверсионно-разведывательных групп.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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