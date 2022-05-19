В Луцке мальчик помолился, чтобы лекарств для болезни Путина не придумали

Данная просьба ребенка была запечатлена на видео во время богослужения в церкви.

В Интернете появилось видео, на котором ребенок просит Бога, чтобы не изобрели лекарств, которые могли бы вылечить Путина. Такая просьба прозвучала во время богослужения в церкви "Дом Евангелия" в Луцке. Об этом пишет УНИАН.

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Отметим, что и глава ГУР Буданов, и российские оппозиционеры, и специалисты по языку тела заявляют, что российский президент серьезно болен. Отчего у него "дутое" тело, желание крепко держаться за что-либо, затрудненная ходьба.

"Боже, останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-то лекарств, которые могли бы приостановить ее ненадолго. Будь с нами! Аминь," - заявил мальчик.

Ранее мы писали, что Лукашенко заявил, что у них с РФ уже есть план импортозамещения. По словам диктатора, санкции их странам только на пользу - подтолкнули к интенсивному развитию и взаимодействию.