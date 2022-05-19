Импортозамещение: Лукашенко заявил, что у них с РФ будут "свои мерседесы"

По мнению самопровозглашенного президента, санкции помогут "интенсивному развитию и взаимодействию".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в РФ и РБ уже есть программы по импортозамещению в связи с веденными санкциями. Во время диалога с губернатором Нижегородской области диктатор помечтал о будущих "своих мерседесах", а пока советует пересесть на "москвичи". Об этом пишет "Наша Ніва".

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По словам Лукашенко, санкции их странам только на пользу - подтолкнули к интенсивному развитию и взаимодействию.

"А я все больше задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивному развитию - Россию и Беларусь. Если кто-то к нам готов в этом плане присоединиться, то они будут иметь серьезный эффект," - заявил диктатор.

Однако, на импортозамещение нужно время, уверяет Лукашенко. По словам беларуса, промышленность двух стран имеет потенциал для производства практически любой продукции, но в отдельных отраслях нужно улучшить качество - для мирового уровня.

"Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила о намерении выпускать "Лады", "Москвичи". А что плохого? Это уже не те советские москвичи, естественно. Но, возможно, еще и не мерседесы. Придет время - будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо," - высказался президент Беларуси.

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