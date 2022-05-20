В ОП рассказали, чем должна завершиться война

Руководитель Офиса президента заявил, что нынешняя война должна стать последней для России и привести к восстановлению территориальной целостности Украины.

Война, которую развязала Россия против Украины должна стать последней для Российской Федерации и завершиться восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом в четверг, 19 мая, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сказал, выступая в аналитическом центре Chatham House, передает пресс-служба ОП.

"Нынешняя война должна стать последней для России. Она должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. То есть нашей победой. Нашей общей с цивилизованным миром победой. Ведь сегодня Украина защищает не только себя. Украина сегодня – это Фермопилы Европы", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что помощь Украине – это не только вопрос морального выбора, но и инвестиция в европейскую и мировую безопасность.

"Поэтому позволю себе перефразировать выражение Честертона: не избегайте участия в постройке забора, если знаете, для чего он нужен. А вы знаете", – добавил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что так называемый забор должен состоять из четырех частей: оружие для Украины, продление и ужесточение санкционного давления на Россию, налаживание механизмов репарации и экономическая помощь украинскому государству, построение надежной системы гарантий.

Ермак также отметил, что никакие уступки не могли бы остановить российское вторжение кроме безусловной капитуляции, отказа от национальной идентичности, суверенитета и территориальной целостности, фактического согласия на колониальный статус.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал создание трибунала по военным преступлениям РФ.