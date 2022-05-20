Российские войска обстреляли село на Днепропетровщине

В результате вражеского обстрела повреждены дома мирных жителей

Российские войска два раза за прошедшие сутки обстреляли Великую Костромку в Днепропетровской области. Об этом сегодня сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Криворожском районе снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку. В нескольких домах выбиты стекла. Люди не пострадали", - сказано в сообщении.

Поселки, которые граничат с Херсонской областью, почти каждый день страдают от обстрелов. Так, в ночь на 19 мая российские боевики также пять раз обстреляли село Большая Костромка в Зеленодольской территориальной общине на Днепропетровщине. Били из "Градов" и "Ураганов". Село из-за обстрела осталось частично без света и газа. Дома местных жителей получили повреждения.

Напомним, что 18 мая утром оккупанты нанесли ракетные удары по самому Днепру. Из-за этой атаки пострадала женщина, также были повреждены и разрушены здания.

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