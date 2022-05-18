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Враг ударил ракетами по Днепру

Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры.
Враг ударил ракетами по Днепру
Враг ударил ракетами по Днепру / t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска нанесли ракетные удары по Днепру. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Сообщается, что из-за атаки пострадала женщина, также были повреждены и разрушены здания.

"18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены два дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры и разрушила его", - уточнил губернатор.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".

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