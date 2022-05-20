В Донецкой области оккупанты разрушили 34 гражданских объекта

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области за минувшие сутки, 19 мая, российские оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов, разрушив при этом 34 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые мирные жители, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Так, враг обстрелял Соледар, Бахмут, Авдеевку, Лиман, Марьянку и другие населенные пункты. Российские оккупанты использовали авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию и танки.

В результате повреждены или разрушены 34 гражданских объекта, в том числе жилые дома, больница, санаторий, торговый центр. Были погибшие и раненые мирные жители, но их количество не сообщается. Следователи полиции по всем этим фактам окрыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, во второй половине апреля российские оккупационные войска начали наступление на Донбассе, пытаясь полностью захватить Донецкую и Луганскую область. Ценой больших потерь они добились некоторых успехов, но сейчас их наступление остановлено.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты не добились успеха при попытке штурма Северодонецка.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua