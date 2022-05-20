Штурм Северодонецка успеха не имел - Гайдай

В результате наступления на город погибли 12 человек, разрушены не менее пяти многоэтажных домов.

Российские оккупанты наступают на Лисичанск и Северодонецк. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Сообщается, что за сутки в областном центре 12 человек погибли.

"За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один - в Горской общине. Разрушаются и горят дома. Кое-где целыми улицами, как в Нырково - пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом - шесть, во Врубовке - три, еще три - в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия", - уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что штурм Северодонецка не удался - россияне отступили после понесенных потерь.

"Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушены, по меньшей мере, пять многоэтажек. Не лучше ситуация в Лисичанске и городах, расположенных рядом. Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске - 14, в Приволье - 17", - отметил Гайдай.

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