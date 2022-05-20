Обстрелы Николаевщины: еще пять человек получили ранения

Каждый день на Николаевщине страдают мирные жители

За сутки в Николаевской области из-за российских обстрелов пострадали пять человек. Всего в медицинских учреждениях Николаевской области сейчас находятся 170 человек. Об этом сегодня сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 170 граждан, пострадавших от атак оккупантов. Только за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Большинство – гражданские лица. К счастью, детей среди пострадавших нет", – поделилась Анна Замазеева.

Вчера также сообщалось о пяти пострадавших и о том, что в Николаеве обстрелами повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры. Все раненые доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Также напомним, что недавно в Николаеве СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть, в составе которой было 5 человек. Они должны были обеспечить проникновение в Николаев российских диверсантов

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