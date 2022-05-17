В Николаеве разоблачили вражескую агентурную сеть

Агенты должны были обеспечить проникновение в город российских диверсантов.

В Николаеве СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть, в составе которой было 5 человек. Они должны были обеспечить проникновение в Николаев российских диверсантов, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, агентурную группу сформировал резидент под кураторством генерала российских оккупационных войск. По указанию куратора агенты также собирали информацию про общественно-политическую ситуацию в Николаеве и про результаты ракетных ударов.

Для получения секретной информации, в том числе про позиции ВСУ, злоумышленники вели якобы дружеские беседы с украинскими военнослужащими.

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Часть агентов после выполнения задания планировали эвакуировать во временно оккупированный Крым, а некоторым обещали руководящие должности в случае оккупации региона.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Досудебное следствие продолжается.

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Ранее сообщалось, что во Львове СБУ задержала жительницу Николаевской области, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Подозреваемая в преступлении / ssu.gov.ua