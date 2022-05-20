Оккупанты используют военнопленных как рабочую силу - омбудсмен

Российские боевики в очередной раз нарушают Женевскую конвенцию.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты используют украинских военнопленных как рабочую силу. Боевик отправляют пленных военных на принудительные работы, сообщает в телеграм-канале чиновница.

Известно, что захватчики отправляют украинцев на временно оккупированные территории Луганской области, чтобы те собирали трупы погибших сослуживцев. В доказательство оккупанты публикуют видео на одном из пропагандистских телеграм-каналов, где запечатлены "работы". При этом, на камеру украинских военнопленных принуждают говорить, что они якобы работают добровольно.

Россияне же заявляют, что тела погибших украинских военных сохраняют до "установки диалога" с Украиной или пока родственники лично не заберут.

Омбудсмен подчеркивает, использование военнопленных как рабочей силы нарушает статьи 49 и 52 Женевской конвенции о поведении с пленными. Также съемки пропагандистских роликов нарушают статью 13 конвенции. Денисова обращается к Комиссии ООН, чтобы те задокументировали очередные военные преступления россиян.

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