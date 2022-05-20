Рубежное разделило судьбу Мариуполя: полностью разбито

До войны в городе проживало 60 тысяч человек.

Промышленный город Рубежное Луганской области с приходом "русского мира" превратился в руины и выпаленную землю. Об этом рассказал, а также показал снимки глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава ОВА отметил, что Рубежное разделило участь Мариуполя. Город полностью разрушен, уцелевших зданий нет, много жилых домов восстановить невозможно. Прямо во дворах - кладбища.

Рубежное превратилось в руины. / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

До войны в городе проживало более 60 тысяч жителей, которые спокойно жили, работали на предприятиях, малом бизнесе, бюджетной сфере. Сегодня местные невольно разделились на три группы: те, что эвакуировались в безопасные города Украины; те, кого депортировали в РФ или в оккупацию; те, кто до сих пор в городе - в заложниках у кадыровцев и живет в подвалах.

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Гайдай подчеркнул, что Украина будет строить Рубежное с нуля. Однако без сомнений, в войне страна победит - чтобы наказать врага за смерти украинцев и разрушения городов и сел.

Рубежное превратилось в руины. / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

Рубежное превратилось в руины. / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

Ранее мы писали, что россияне обстреляли и разрушили 34 объекта в Донецкой области. Сообщается о погибших и раненых, но количество еще уточняется.