Командир "Азова" об эвакуации: Командование отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя

Защитники постоянно называли три важных условия для эвакуации: раненые, гражданские и погибшие.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию по поводу эвакуации с "Азовстали". Украинский защитник подчеркнул, что эвакуация продолжается.

Прокопенко подчеркнул, что военным в Мариуполе поступил приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих Украины и прекращении обороны города.

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок мы постоянно отмечали три важных для нас условиях, а именно: гражданские, раненые и погибшие. Гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили помощь и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой на территорию подконтрольную Украине," - заявил командир "Азова".

Также Денис Прокопенко отметил, что процесс по поводу погибших украинских героев продолжается.

"Надеюсь, ближайшие родственники и вся Украина смогут с почестями похоронить погибших воинов," - подытожил военный.

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