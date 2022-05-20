В Мариуполе оккупанты будут обучать детей в школах 3 предметам

До конца мая захватчики планируют запустить 4 школы - по одной в каждом районе города.

Российские оккупанты проводят тотальную зачистку образовательного процесса в украинских школах в блокадном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также: Рубежное разделило судьбу Мариуполя: полностью разбито

Рашисты организовали "собрание" учителей, которые согласились работать с боевиками. На данном сборе обсуждался будущий образовательный процесс - направленный на Россию.

Коллаборанты-учителя. / t.me/andriyshTime

Оккупанты хотят открыть до конца мая 4 школы - по одной в каждом районе. Выбора не оставляют, угрожая фильтрационными лагерями.

С сентября боевики собираются перевести систему образования в городе на российские стандарты и программы. Поэтому сначала будут обучать детей исключительно трем предметам - русскому языку и литературе, истории РФ и математике. Однако, математику рашисты оставили не для умственного развития, а для того, чтобы дети могли понимать термины, которые до этого знали только на украинском языке.

Организационные моменты от оккупантов. / t.me/andriyshTime

Как отметил Андрющенко, "процесс денацификации официально запущен".

Ранее мы писали, что в Херсоне россияне требуют извиняться публично за оскорбления оккупационной власти. В сети появилось видео, где украинка заявила, что "прошла курс денацификации" за "орков".