Военные РФ готовятся к длительным боям на юге Украины

Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны.

Российские оккупанты, вероятно, готовятся к большому контрнаступлению ВСУ и к длительным боевым действиям на юге Украины. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны.

Вывод о том, что российские оккупанты готовятся к длительным боям на юге Украины, сделан на основании того, что они там укрепляют ранее захваченные рубежи и создают вторую линию обороны.

С этими данными совпадает информация Генштаба ВСУ, из которой стало известно, что на Южнобужском и Таврическом направлениях (то есть на юге Украины) российские оккупанты укрепляют ранее захваченные рубежи, ведут разведку и пополняют материальные запасы.

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Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, враг продолжает наступать в Восточной операционной зоне с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей. На Харьковском направлении противник планирует в ближайшее время усилить свою группировку танковыми подразделениями.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

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