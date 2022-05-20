"Прошла курс денацификации": В Херсоне оккупанты заставляют извиняться за "орков"

Боевики разыскивают патриотов и заставляют их извиняться на камеру.

Во временно оккупированном российской армией Херсоне захватчики заставляют публично извиняться местных жителей, которые плохо отзывались об оккупационной власти. Видео с извинениями девушки появились в сети.

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Рашисты разыскивают людей, которые отзывались об РФ и оккупантах плохо в социальных сетях, и заставляют на камеру извиняться. Девушка на видео ехала через Крым, во время "фильтрации" боевики увидели в переписке, что она назвала солдат РФ "орками". За что ее публично принудили извиняться.

В ролике украинка произнесла, что "прошла курс денацификации".

Ранее мы писали, что оккупационная власть Херсонщины заявила, что регион станет "частью России". Изменщик Украины также заявил, что у оккупантов даже "утвержден бюджет".