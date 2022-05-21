Войска РФ с территории России утром обстреляли Сумщину

Об этом сообщило Оперативное командование "Север".

Сегодня утром, 21 мая, войска РФ с территории России обстреляли Сумскую область. Об этом в Facebook сообщило Оперативное командование "Север".

В частности, наблюдатели зафиксировали шесть "прилетов" с территории России в районе села Кучеровка Глуховского района Сумской области. К счастью, потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, российских оккупантов изгнали из Сумской области в конце марта. С тех пор войска РФ регулярно обстреливают Сумщину с территории России и иногда наносят по ней удары крылатыми ракетами.

По данным Генштаба ВСУ, вчера, 20 мая, на Сиверском направлении войска РФ с территории России обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиаударов по Украине со стороны Беларуси.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

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