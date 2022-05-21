Десантники уничтожили скопление техники оккупантов

Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские десантники из артиллерии уничтожили большое скопление военной техники российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Где конкретно это произошло – не уточняется. Известно только, что в результате артиллерийских ударов враг потерял около 50 единиц военной техники, в том числе танки, боевые бронированные машины, инженерную технику и армейские автомобили.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 20 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 28 700 человек, 1263 танка, 3090 бронемашин, 200 реактивных систем залпового огня, 204 самолета.

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По данным Генштаба ВСУ, сейчас российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Они хотят окружить подразделения ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. Сейчас для них это первоочередная задача в Луганской области.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

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